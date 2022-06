Germania minimizează riscul fragmentării economice din zona euro, după creşterea randamentelor obligaţiunilor Randamentele obligatiunilor mai multor natiuni periferice din zona euro au crescut saptamana trecuta, dupa ce Banca Centrala Europeana (BCE) a sugerat ca va inaspri politica monetara in mod agresiv, dar nu a anuntat nicio masura de sprijinire a tarilor mai indatorate. Acest lucru a creat neliniste in randul investitorilor, care se tem de fragmentarea in regiune, si a impins randamentul obligatiunii italiene pe 10 ani peste pragul de 4% pentru prima data din 2014. ”Zona euro este stabila, uniunea monetara are [un] caracter robust, avem institutii si luam in considerare masuri de combatere a inflatiei,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

