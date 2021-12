Stiri pe aceeasi tema

- Politistii doljeni au facut, vineri si sambata, actiuni cu efective marite in Craiova. Vizate au fost barurile si restaurantele care nu au cerut clientilor certificatele de vaccinare sau nu au inchis dupa orele 21.00. Mai multe persoane care nu au putut prezenta certificatul de vaccinare au fost amendate…

- Gradinitele si scolile primare din Belgia se vor inchide pentru vacanta de Craciun cu o saptamana mai devreme, in incercarea de a limita contaminarile cu COVID-19, a anuntat, vineri, premierul belgian Alexander De Croo, informeaza AFP, citat de Agerpres . „Trebuie sa luam masuri suplimentare pentru…

- BILANȚ PARȚIAL 25 noiembrie| 2.104 cazuri COVID și 177 decese inregistrate in Romania, in 24 de ore BILANȚ PARȚIAL 25 noiembrie| 2.104 cazuri COVID și 177 decese inregistrate in Romania, in 24 de ore Romania se afla pe finalul valului 4 al pandemiei. Autoritatile au anuntat datele privind infectarile…

- O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, efectueaza marti, din Baza 90 Transport Aerian, un zbor pentru repatrierea a doua persoane vindecate de COVID-19, una din Aarhus (Danemarca) si cealalta din Hamburg (Germania), informeaza MApN.Pacientii au fost…

- Actiune a politistilor constanteniIn seara de vineri, 12 noeimbrie, in intervalul orar 17.00 21.00, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta au desfasurat activitati pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, a faptelor cu violenta si a infractiunilor contra patrimoniului, dar…

- Mii de estonieni au protestat sâmbata împotriva masurilor planificate de guvern pentru a stopa raspândirea noului coronavirus în urma cresterii numarului de infectari, informeaza dpa și Agerpres. Manifestantii s-au adunat în capitala Tallinn pentru a-si exprima furia fata…

- Werner și Rozalia Braune sunt casatoriți de 63 de ani. Fosta femeie de serviciu este grav bolnava și, ,de cinci ani, și este ingrijita de soțul ei. A avut o urgența fiziologica și a fost condusa de soțul ei, in graba, la toaleta unui local din Hamburg. Deși erau clienți fideli, cei doi au fost chestionați…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a afirmat, vineri, la finalul Comitetului Executiv al FRF, ca 75% dintre jucatorii echipei nationale s-au vaccinat anti-COVID. „Avem un procent de vaccinare la nivelul primei reprezentative superior ratei de vaccinare la nivel national. Daca…