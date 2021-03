Guvernul federal condus de Angela Merkel vrea sa prelungeasca si in aprilie restrictiile antiepidemice in vigoare in Germania din cauza valului al treilea al epidemiei, indica un document guvernamental obtinut duminica de France Presse.



Avand in vedere 'dinamica actuala a infectarilor accelerata de variantele COVID-19', se prevede 'prelungirea' in aprilie, pana la o data ce ramane a fi stabilita, a tuturor restrictiilor de deplasare in vigoare, se spune in document, care va servi luni drept baza de lucru la reuniunea pe acest subiect intre sefa guvernului si liderii…