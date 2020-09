Germania: Măştile vor fi obligatorii la manifestaţii la Berlin, au decis autorităţile locale Persoanele care vor sa participe la Berlin la proteste cu peste 100 de manifestanti vor fi obligate sa poarte masti de protectie, potrivit unei decizii adoptate marti de autoritatile capitalei germane, in urma unei dispute intre acestea si manifestanti contra restrictiilor antiepidemice, transmite dpa.



Exceptie vor face procesiunile de autovehicule si de biciclete, potrivit unor surse care au luat parte de sedinta.



Pana acum, la Berlin mastile erau obligatorii doar in mijloacele de transport public, in magazine, precum si in scoli, mai putin in timpul orelor de clasa.

