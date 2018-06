Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel si guvernul sau au fost pusi in cauza duminica intr-un vast scandal care zguduie de saptamani de zile biroul care se ocupa de gestionarea problemei miilor de migranti sositi in Germania incepand din 2015, scrie agerpres.ro.

- Cancelarul german Angela Merkel si guvernul sau au fost pusi in cauza duminica intr-un vast scandal care zguduie de saptamani de zile biroul care se ocupa de gestionarea problemei miilor de migranti sositi in Germania incepand din 2015, relateaza AFP. ''Esecul consta in lipsa de…

- Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) a cerut joi o ancheta parlamentara in legatura cu politica guvernului cancelarului Angela Merkel in materie de migratie, pe fondul unui scandal cu privire la incalcari ale prevederilor legale in acordarea azilului in timpul valului de refugiati,…

- Antena 3 S.A. utilizeaza fișiere de tip cookie pentru a va oferi o experiența cat mai placuta și personalizata pe www.antena3.ro. Iți aducem la cunoștința faptul ca ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificarile propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si…

- Guvernul german si-a exprimat joi ingrijorarea in legatura cu declaratiile antieuropene facute de membri ai noii coalitii de guvernare din Italia, iar Federatia Industriilor de Germania (BDI) i-a cerut Romei sa respecte tratatele Uniunii Europene (UE) si regulile privind bugetul zonei euro, informeaza…

- Cabinetul cancelarului Angela Merkel a convenit miercuri sa permita unui numar limitat de membri de familie sa se alature migrantilor aflati in Germania. Decizia pune capat unei indelungate dispute intre partidele din coalitia guvernamentala, relateaza Reuters. Conform noilor prevederi,…

- Doua partide mari din Germania au confirmat, duminica, ca au obținut date despre alegatori de la Deutsche Post, fostul gigant poștal deținut de stat, in periada premergatoare alegerilor din 2017. Unul dintre cele doua partide este Uniunea Creștin Democrata (CDU) a cancelarului Angela Merkel, iar celalalt…

- Angela Merkel a fost votata cancelar al Germaniei pentru a patra oara consecutiv, la aproape sase luni de la alegerile parlamentare, scrie The Guardian conform News.ro . Merkel a castigat 364 de voturi dintre cele 709 disponibile in prima runda de voturi in Parlament, cu 11 mai mult decat este necesar…