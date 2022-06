Stiri pe aceeasi tema

Salariul minim legal in Germania va creste la 12 euro pe ora in octombrie, dupa un vot al Bundestagului de vineri, relateaza dpa. Cresterea salariului minim a fost aprobata cu voturile coalitiei de centru-stanga – social-democrati (SPD), Verzi si liberal-democrati – precum si ale formatiunii de stanga

- Un cuplu de romani care calatorea in Germania, alaturi de copilul lor minor, a fost amendat, dupa ce polițiștii au descoperit ca aceștia au incalcat „dreptul la școlarizare obligatorie al copilului”. Cei doi romani au fost opriți de poliție pe aeroportul Allgau din orasul german Memmingen, la debarcare.…

Parlamentul german a respins joi un proiect de lege care ar fi facut obligatorie vaccinarea impotriva coronavirusului incepand cu varsta de 60 de ani, ceea ce reprezinta o infrangere pentru cancelarul Olaf Scholz si pentru incercarea sa de a obtine un con

Rușii continua sa insiste și afirma deja câteva zile la rând ca Europa trebuie sa plateasca în ruble factura pentru livrarea gazelor naturale. În context, marți, 29 martie, purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov a declarat ca „Rusia nu va furniza…

Cancelarul german Olaf Scholz a declarat ca sanctiunile occidentale impotriva Rusiei au "efecte, care vor deveni mai drastice pe zi ce trece". Cu toate acestea, cancelarul a subliniat ca intreruperea aprovizionarii cu energie din Rusia trebuie sa fie "usor de gestionat" pentru statele europene. De asemenea,…