- Presedintele american Donald Trump a declarat intr-o interventie la Fox News ca este „foarte increzator” ca un vaccin impotriva Covid-19 va fi disponibil pana la finalul anului.„Suntem foarte increzatori ca vom avea un vaccin pana la finalul anului”, a spus Trump, care a raspuns intrebarilor…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite al Americii, a vorbit despre situația din țara sa și din intreaga lumea și susține ca va exista un vaccin impotriva coronavirusului pana la finalul anului 2020. Conducatorul american a vorbit la Fox News despre faptul ca marile companii farmaceutice lucreaza…

- Primele studii clinice (realizate pe pacienti umani, n.r.) pentru testarea unui vaccin dezvoltat impotriva noului coronavirus vor fi lansate in Germania de compania BioNTech, cu sediul in orasul Meinz, in colaborare cu laboratorul american Pfizer, a anuntat miercuri autoritatea federala germana care…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a aparat marti China aliata in fata cererilor Occidentului potrivit carora Beijingul ar trebui sa plateasca reparatii pentru daunele provocate de pandemia generata de noul coronavirus, potrivit dpa, potrivit Agerpres.Astfel de cereri sunt "total inacceptabile",…

- Germania isi mobilizeaza rezervistii din armata, in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus, a anuntat joi ministrul german al Apararii Annegret Kramp-Karrenbauer, relateaza AFP. Aproximativ 2.300 de rezervisti si 900 de ”rezervisti sanitari” ai raspuns deja in urma unui prim apel, in weekendul…

- SUA ar fi oferit 1 mld. dolari, pentru a cumpara un vaccin pentru COVID-19, dezvoltat de cercetatorii germani. Germania solicita colaborare: "Vom invinge virusul doar impreuna, nu unul impotriva celuilalt" Oficiali germani au subliniat ca doresc o colaborare in cercetarile pentru crearea unui…

- Presa din Germania relateaza ca administrația Trump ar fi oferit „o suma mare de bani” uneii companii medicale din Germania pentru a primi drepturi exclusive asupra unui vaccin impotriva COVID-19. Donald...

- Ministrul chinez al Stiintei si Tehnologiei, Xu Nanping, a declarat vineri ca primul vaccin impotriva coronavirusului COVID-19 va fi prezentat pentru studii clinice la sfarsitului lunii aprilie. Coronavirusul a ucis peste 2.000 de persoane doar in China continentala, potrivit mediafax.ro. Ministrul…