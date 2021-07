Germania: Mai mulţi morţi după o alunecare de teren produsă într-o zonă afectată de inundaţii Mai multe persoane au murit si altele sunt date disparute in Germania in urma unei grave alunecari de teren, produsa dupa intemperii violente care au maturat vineri dimineata case dintr-o localitate situata nu departe de Koln, au anuntat autoritatile locale, potrivit AFP.



In Erftstadt-Blessem, "casele au fost luate de ape, iar unele s-au prabusit. Mai multe persoane sunt date disparute", potrivit unui mesaj publicat pe Twitter de autoritatile districtului.



O purtatoare de cuvant a declarat pentru AFP ca au fost "confirmate" mai multe decese.



In imaginile surprinse…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

