- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Vorbind, luni (31 august) in cadrul unui eveniment electoral tensionat, ministrul german al sanatații Jens Spahn a relativizat masurile dure luate in primavara de executivul de la Berlin. ”Bazandu-ne pe ceea ce știm astazi, va pot spune ca nici frizeriile, nici…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Aproximativ 44.000 din cele 85.000 de persoane testate in landul german Bavaria la revenirea in țara, acum mai bine de o saptamana, inca așteptau miercuri rezultatele investigațiilor. Dintre acestea, 900 sunt depistate pozitiv la testul pentru coronavirus, au…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) In perspectiva posibilei coabitari cu virusul Sars-CoV-2, Hendrik Streeck, unul dintre virusologii de seama ai Germaniei, pledeaza pentru pragmatism, mai ales in randul factorilor politici de decizie, și estompeaza falsele așteptari. In loc de a ne gandi la…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) In regiunea Gutersloh, puternic afectata de focarul de coronavirus ce a izbucnit la cea mai mare fabrica de carne din Germania, autoritațile au continuat luni sa testeze un numar mare de persoane, echipe mobile deplasandu-se in acest scop la domiciliile angajațiilor…

- Autoritațile britanice au anunțat ca școlile din Anglia vor renunța la mare parte din restricțiile impuse pentru participarea copiilor la ore, așa incat școala sa se reia in condiții cat mai normale dupa vacanța, in septembrie, scrie The Guardian. Intenția a fost anunțata inaintea publicarii planului…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) In urma cu patru ani, intr-o noapte friguroasa de februarie, doi tineri pornesc o intrecere cu mașini la capatul careia traverseaza navalnic, pe roșu, granița dintre viața și moarte. Kosovarul Hamdi H. și germanul Marvin N., care la vremea respectiva aveau 26,…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Autoritațile din Gutersloh au hotarat inchiderea temporara a școlilor și gradinițelor, precum și punerea in carantina a 7.000 de persoane, dupa ce aproximativ 400 de angajați ai unei fabrici aparținand Tonnies, cel mai mare procesator de carne din Europa, au…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) In luna aprilie, cercetatorii de la spitalele universitare din Heidelberg, Ulm, Freiburg și Tubingen au testat aproximativ 2.500 de copii și cate un parinte pentru coronavirus și anticorpi, in cadrul unuia dintre cele mai ample studii din lume, cu efecte imediate…