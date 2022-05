Stiri pe aceeasi tema

- Doua tornade au lovit vestul Germaniei. Au lasat in urma un mort, peste 60 de raniți și pagube materiale de milioane de euro. In landul Renania de nord-Westfalia, vantul a smuls acoperișuri și a culcat copaci la pamant. A batut in rafale care au atins și 130 de km pe ora. A fost grav afectat transportul…

- O tornada a afectat puternic un oraș din vestul Germaniei. Zeci de oameni au fost raniți. Imagini inspaimantatoare cu natura dezlanțuita au impanzit rețelele de socializare. Se pot vedea obiecte luate pe sus de vantul puternic, bucați din acoperișuri puse la pamant, la fel și copaci, și mașini avariate.…

- Peste 30 de persoane au fost ranite, dintre care zece grav, la Paderborn, oras din vestul Germaniei care a fost traversat de o tornada, a anuntat vineri un purtator de cuvant al politiei, informeaza AFP si dpa.

- In timpul unei campanii electorale pentru Partidul Verzilor (Die Grunen) din Renania de Nord-Westfalia, Germania, un ou fost aruncat asupra ministrului federal de Externe, Annalena Baerbock. Incidentul a avut loc duminica dupa-amiaza, la Wuppertal, iar oul și-a ratat ținta, a declarat un purtator de…

- Republica Moldova va primi sprijin in valoare de aproape 400 de milioane de euro, a anunțat ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, la Digi24. Alaturi de Franța și Germania, Romania a coprezidat prima conferinta internationala privind crearea Platformei de sprijin pentru Republica Moldova. „Evenimentul…

- Politia germana a intreprins mai multe perchezitii marti dimineata in landul Renania de Nord - Westfalia, in cursul carora a arestat trei persoane suspectate de trafic de droguri, au comunicat politia si parchetul regionale, transmite dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Inaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Filippo Grandi, a anunțat vineri ca in cele doua saptamani de la invadarea Ucrainei, peste 2,5 milioane de oameni au fugit de teama bombardamentelor din țara.The number of refugees from Ukraine — tragically — has reached today 2.5 million.We also…

- Inaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Filippo Grandi, a anunțat vineri ca in cele doua saptamani de la invadarea Ucrainei, peste 2,5 milioane de oameni au fugit de teama bombardamentelor din țara.The number of refugees from Ukraine — tragically — has reached today 2.5 million.We also…