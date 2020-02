Germania: Locuitorii din vest, mai mulţumiţi de situaţia democraţiei decât cei din est (sondaj) Germanii sunt in general multumiti de starea democratiei in tara lor, insa opiniile difera foarte mult intre locuitorii landurilor din vest si ai celor din est, conform unui sondaj preluat vineri de DPA. Conform studiului realizat de institutele Kantar-Enid, circa 37% dintre respondenti au indicat un nivel ridicat de satisfactie, iar 45% s-au declarat partial multumiti de situatia democratiei in Germania. Numai 17% au spus ca sunt oarecum sau foarte nemultumiti. Studiul a aratat insa diferente semnificative intre opiniile exprimate de germanii din vestul si cei din estul tarii. Dintre vest-germani,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

