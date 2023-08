Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, continua sa se opuna furnizarii de rachete de croaziera Taurus catre Ucraina. „Nu este prioritatea noastra in acest moment”, a spus politicianul SPD, joi, in timpul unei vizite la Brigada de Munte din Bad Reichenhall, Bavaria.

- Un nou ajutor militar american destinat Ucrainei este anunțat in plina contraofensiva a armatei ucrainene. Valoarea lui ajunge la 400 milioane de dolari și include muniții pentru sistemul de aparare antiaeriana Patriot și lansatoare de rachete Himars, rachete Stinger, muniții de artilerie, vehicule…

- Statele Unite au anuntat inca un pachet de ajutor militar destinat Ucrainei, pentru a o ajuta in razboiul cu Rusia.Aceasta noua transa de asistenta militara cuprinde munitii pentru sistemele de rachete antiaeriene Patriot si NASAMS, munitii pentru lansatoarele multiple de rachete HIMARS, drone Hornet,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat marti, in prima zi a summitului NATO la Vilnius, ca Franta va livra Ucrainei rachete cu raza lunga de actiune de tipul „Scalp”, in timp ce Berlinul s-a angajat sa-i furnizeze arme suplimentare in valoare de aproape 700 milioane de euro.

- Germania va furniza Ucrainei alte doua sisteme antiaeriene cu raza medie de acțiune IRIS-T și un numar suplimentar de 45 de vehicule antiaeriene cu raza scurta Gepard, pana la finalul acestui an. Primele 15 sisteme antiaeriene mobile Gepard vor ajunge in Ucraina „in urmatoarele saptamani”, a anunțat…

- Germania va livra inca 64 de rachete Patriot sol-aer Ucrainei, alaturandu-se altor state aliate NATO in sustinerea apararii aeriene a Kievului, relateaza dpa. Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, a anuntat noua livrare vineri, pe marginea reuniunii ministrilor apararii din statele NATO de…

- Volodimir Zelenski face lista de dorințe entru viitorul apropiat: Sisteme suplimentare de aparare aeriana, rachete si avioane, arme cu raza lunga de actiunePresedintele Volodimir Zelenski a reafirmat joi seara ca obiectivul Ucrainei este de a elibera intreg poporul si teritoriul ocupat de rusi, inclusiv…