Germania livrează Ucrainei mai multe sute de generatoare de curent electric Germania a inceput sa livreze mai multe sute de generatoare de curent electric catre Ucraina, in conditiile in care infrastructura energetica a acestei tari a suferit distrugeri importante dupa bombardamentele ruse din ultimele saptamani, informeaza dpa.

