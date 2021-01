Indepartarea de politicile cancelarului Angela Merkel nu este calea de a castiga alegerile federale germane din septembrie, a atentionat Markus Soeder, liderul Uniunii Crestin-Sociale (CSU) din Bavaria, in ajunul congresului in care crestin-democratii isi vor alege noul lider, transmite vineri Reuters.



Angela Merkel, care se va retrage dupa alegerile din toamna, intra in ultimele luni de mandat intr-un context in care in formatiunea sa, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), au loc dispute in ce priveste viitoarea orientare a partidului, dupa 15 ani marcati de instinctul ei de compromis.

…