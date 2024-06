Stiri pe aceeasi tema

- Duminica seara, de la ora 22:00, sunt programate ultimele doua meciuri in Grupa A la Campionatul European. Liderul Germania intalnește Elveția intr-un meci pentru prima poziție, in timp ce Scoția și Ungaria se dueleaza pentru șansa de a continua in optimi. Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate pariurile…

- Miercuri, 19 iunie, la Campionatul European de fotbal EURO 2024, gazduit de Germania, intre 14 iunie – 14 iulie, au avut loc trei jocuri: Germania – Ungaria 2-0 (la Stuttgart, in grupa A), Scoția – Elveția 1-1 (la Koln, tot in grupa A) și Croația – Albania 2-2 (FOTO, la Hamburg, in grupa B). Albanezii…

- Programul meciurilor programate, miercuri, la Campionatul European de fotbal, unde incepe etapa a doua a fazei grupelor: Grupa B: Croatia – Albania, ora 16.00 Grupa A: Germania – Ungaria, ora 19.00 Scotia – Elvetia, ora 22.00. Source

- Runda a doua a Campionatului European de fotbal din Germania incepe miercuri cu Croația și Albania, intr-o intalnire cruciala din Grupa B. Apoi, gazdele din Germania vor incerca sa confirme victoria inaugurala, cautand revanșa impotriva Ungariei, iar Scoția iși linge ranile impotriva Elveției, potrivit…

- Scoția - Elveția, meci contand pentru etapa a 2-a din Grupa A a Campionatului European din 2024, va fi transmis liveTEXT de catre site-ul GSP.ro și la televizor de catre PRO TV. Scoția a avut un debut catastrofal la EURO 2024, in care a fost anihilata total de țara gazda, Germania, cu scorul de 5-1.…

- Miercuri, 19 iunie, sunt programate primele trei meciuri din etapa a doua in faza grupelor la Campionatul European de fotbal. O zi deschisa de confruntarea Croația – Albania (16:00), urmata de Germania – Ungaria (19:00) și incheiata de Scoția – Elveția (22:00). Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate…

- Turneul final al Campionatului European de Fotbal UEFA 2024 a inceput, faza grupelor fiind in desfașurare pana pe 26 iunie. Romania e in grupa cu Belgia, Ucraina și Slovacia, primul meci al naționalei avand loc astazi, 17 iunie, de la ora 16:00, cu reprezentanta Ucrainei. Partida de astazi va fi transmisa…

- Incepe, astazi, Euro 2024, un turneu final la care, in sfarșit, dupa opt ani de așteptare e prezenta și naționala Romaniei. Partida de deschidere este Germania – Scoția și se va desfașura la Munchen, de la ora 22 (ora Romaniei). Un meci din grupa A, grupa din care mai fac parte Ungaria și Elveția, care…