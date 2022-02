Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe de la Berlin le-a cerut sambata cetatenilor germani sa paraseasca imediat Ucraina, in contextul cresterii tensiunilor ruso-ucrainene, informeaza Reuters. 'Cetatenii germani sunt indemnati sa paraseasca Ucraina acum', a transmis Ministerul de Externe. 'O confruntare militara…

- Ministerul de Externe din Germania le-a cerut cetatenilor germani sa paraseasca imediat Ucraina, in contextul temerilor cu privire la invadarea tarii de catre Rusia, relateaza The Guardian.

- Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat, sambata, ca i-a trimis o scrisoare ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, in care il indeamna sa accepte mai multe discutii pentru a dezamorsa un posibil conflict in Ucraina. Stoltenberg a declarat ca a trimis scrisoarea joi, indemnandu-l…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a convocat pentru vineri o teleconferința cu liderii Romaniei, Poloniei și ai altor țari din Uniunea Europeana și NATO, relateaza The Guardian, care citeaza o sursa de la Casa Alba. „Președintele Biden va vorbi dupa-amiaza cu liderii transatlantici despre acumularea…

- Rusia a inceput sa-si reduca prezenta diplomatica in Ucraina, anuntand sambata ca se teme de „provocari” din partea autoritatilor ucrainene sau din „alte tari”, informeaza AFP. Asta, dupa ce SUA, Israel și state europene au anunțat ca iși retrag diplomații, iar Casa Alba a avertizat ca invazia militara…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a cerut, joi, cetatenilor americani sa paraseasca imediat Ucraina din cauza riscului sporit al unei invazii ruse, avertizand ca situatia ar putea „scapa rapid de sub control”. „Cetatenii americani ar trebui sa plece, ar trebui sa plece acum. Avem de-a face cu…

- Dupa discuțiile care au dura 6 ore, intre președinții Franței și Rusiei, de luni dupa-amiaza, cei doi șefi de stat au avut o conferința de presa in care au explicat opțiunile fiecaruia. Intrebat de ziariștii francezi ce va face Rusia in cazul in care Ucraina ar deveni membru NATO, Vladimir Putin a raspuns…

- Seful Marinei germane, Kay-Achim Schonbach, a demisionat, sambata, dupa ce a facut afirmatii controversate cu privire la criza din Ucraina, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului Apararii, potrivit AFP. Viceamiralul, care printre altele a spus ca este “o ineptie” ideea ca Rusia vrea sa invadeze…