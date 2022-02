Stiri pe aceeasi tema

- Germania este pregatita sa extinda si sa prelungeasca sprijinul sau in cadrul misiunii NATO de politie aeriana in Romania si de asemenea sa dea curs altor solicitari din partea Aliantei Nord-Atlantice, a anuntat joi ministrul german al apararii Christine Lambrecht, potrivit Reuters. Fii la…

- Germania este pregatita sa-si extinda sprijinul pentru misiunea de politie aeriana a NATO in Romania si sa dea curs si altor solicitari din partea aliantei, a anuntat, joi, ministrul Apararii Christine Lambrecht, potrivit CNN.

- Germania este pregatita sa-și extinda sprijinul in cadrul misiunii NATO de politie aeriana in Romania si, de asemenea, sa dea curs altor solicitari din partea Aliantei Nord-Atlantice, a anuntat ministrul german al apararii, Christine Lambrecht.

- „Romaniei i s-a indeplinit o cerere din 2014, de suplimentare a trupelor pe flancul estic pentru o prezenta militara solida”, a explicat Vasile Dincu, ministrul apararii, intr-o intervenție la Digi24. Demnitarul a precizat ca „programul exact al dislocarii militarilor americani din batalionul Skyper…

- Clubul Gaz Metan Medias a anuntat, miercuri, ca Valentin Iordanescu a decis sa renunte la functia de presedinte al gruparii, informeaza News.ro. Iordanescu si-a explicat decizia intr-o scrisoare deschisa adresata suporterilor, in care a precizat ca “atunci cand nu mai poti ajuta pentru ca…

- Germania a achizitionat de la Romania cinci milioane de doze de vaccin Pfizer/BioNTech impotriva COVID-19, pentru a accelera administrarea dozei booster. Anuntul a fost facut marti seara de Ministerul federal al Sanatatii. Vaccinurile anti-COVID vor fi disponibile in Germania din 24 ianuarie. Romania…

- In prima parte a acestui material am aflat povestea de viața a romancei Diana Perneac, o asistenta emigrata in Germania dupa mineriada din 1990. In prezent, ea este directoarea adjuncta a unui centru de ingrijire ambulatorie din Berlin. Astazi o vom insoți la locul ei de munca și vom afla mai multe…

- Armata Germaniei si-a luat ramas bun de la Angela Merkel, joi, în cadrul unei ceremonii solemne, care a avut loc la Berlin, la sediul Ministerului german al Apararii. Angela Merkel își va încheia în curând cei 16 ani de mandat. Cancelarul german a ales pentru…