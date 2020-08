Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Vladimir Putin a denuntat, joi, tentativele straine in sensul destabilizarii Belarusului, in contextul protestelor masive izbucnite dupa realegerea in functie a presedintelui Aleksandr Lukasenko, anunța MEDIAFAX.Rusia "observa tentative clare de ingerinte externe cu scopul divizarii…

- Germania, care detine în prezent Presedintia Consiliului UE, a propus luni Uniunii Europene sa analizeze posibilitatea de a impune noi sanctiuni asupra Belarusului, dupa scrutinul prezidential si actiunile de reprimare, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit Mediafax.Uniunea Europeana…

- Egiptul, Franta, Germania si Iordania au avertizat marti Israelul in legatura cu anexarea unor parti din teritoriile palestiniene, declarand ca aceasta actiune ar putea avea consecinte asupra relatiilor bilaterale, informeaza Reuters. Intr-un comunicat distribuit de Ministerul de Externe german, aceste…

- Ambasadorul Republicii Islamice Iran in Romania, Morteza Aboutalebi, a fost convocat la sediul MAE pentru a discuta despre cazul cetateanului iranian Gholam Reza Mansouri, care a murit in Bucuresti vineri. Cu acest prilej, MAE i-a transmis sefului misiunii diplomatice iraniene la Bucuresti ca speta…

- Ambasadorul rus la Bucuresti Valery Kuzmin a fost convocat vineri la MAE in legatura cu declaratiile purtatorului de cuvant al Ministerului de Externe de la Moscova care a comentat mentionarea comportamentului agresiv al Rusiei in regiune in Strategia Nationala de Aparare a Romaniei. afirmand ca Bucurestiul…

- Guvernul german a anunțat, marți, ca incepand cu data de miercuri, 3 iunie, va ridica restricțiile de calatorie pentru toate cele 26 de state care sunt membre ale Uniunii Europene, noteaza Mediafax. Anunțul a fost facut de catre Heiko Mass, ministrul de Externe. ”Pregatim cabinetul sa treaca legea”,…

- Ambasadorul rus la Berlin, Serghei Neceaev, a fost chemat la Ministerul german de Externe in dosarul atacului hacker asupra Bundestagului de acum cinci ani, a declarat serviciul de presa al instituției. Neceaev a fost informat ca guvernul federal de la Bruxelles va introduce sancțiunile cibernetice…