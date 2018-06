Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul german de informatii interne (BfV) considera ca Rusia s-a aflat probabil in spatele unui atac cibernetic pe scara larga impotriva furnizorilor de energie din Germania, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Directorul BfV, Hans-Georg Maassen, a declarat grupului de presa RND ca exista…

- Migratia este o problema ce necesita o solutie europeana, a insistat sambata cancelarul german Angela Merkel, refuzand sa faca vreun pas inapoi in disputa pe acest subiect cu aliatii ei conservatori bavarezi care ii ameninta existenta coalitiei guvernamentale, relateaza agentiile Reuters si EFE.…

- Summitul Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), la care participa sefii de stat rus, iranian si chinez, se deschide sâmbata în orasul Qingdao, estul Chinei, în contextul unei cresteri a tensiunilor comerciale chino-americane si în timp ce Teheranul încearca…

- Indicele Sentix pentru zona euro a scazut la 9,3, de la 19,2 in luna mai, in timp ce analistii intervievati de Reuters anticipau un declin la 18,4. Scaderea a fost provocata de evaluarea mai slaba data de investitori conditiilor actuale si asteptarilor mai scazute referitoare la economie,…

- Ministrul de Interne din Pakistan, Ahsan Iqbal, a supravietuit duminica unei tentative de asasinat, un incident care va mari tensiunile politice inaintea alegerilor de la sfarsitul lunii iulie, scrie agenția Reuters, citata de News.ro.

- Sindicatele care reprezinta peste doua milioane de angajati in serviciile publice din Germania au ajuns la un acord cu autoritatile federale si locale privind majorarea salariilor cu aproximativ 7,5% in urmatorii doi ani si jumatate, dupa trei runde de negocieri. Astfel, sunt evitate noi greve…

