Germania: Jurnalişti, agresaţi de poliţişti în timpul unui protest la Dusseldorf (agenţia dpa) Politisti germani au agresat jurnalisti în timpul unei manifestatii la Dusseldorf împotriva unui proiect legislativ al parlamentului landului Renania de Nord - Westfalia privind demonstrațiile, transmite dpa, potrivit Agerpres.

Un fotograf al agentiei dpa a relatat ca politistii l-au lovit de mai multe ori cu un baston si ca cel putin înca un coleg al sau a fost agresat.Exact înainte, printre demonstrati fusesera detonate grenade fumigene, a spus el.

Politia nu a comentat initial cu privire la incident. Un purtator de cuvânt a spus ca au existat diverse motive… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politisti germani au agresat jurnalisti in timpul unei manifestatii la Dusseldorf impotriva unui proiect legislativ al parlamentului landului Renania de Nord - Westfalia, transmite dpa, potrivit Agerpres. Un fotograf al agentiei dpa a relatat ca politistii l-au lovit de mai multe ori cu un baston…

- Politia a intervenit, in noaptea de sambata spre duminica, pentru a dispersa sute de persoane adunate pentru a participa la o petrecere in Augsburg si pentru a le indeparta de pe mai multe strazi ale orasului din sudul Germaniei, in cadrul unei operatiuni care a durat mai multe ore, conform unui…

- Medicul de germen care lucra la un centru de vaccinare din orașul Augsburg a fost concediat dupa ce a vaccinat impotriva noului coronavirus un copil de noua ani, potrivit Digi24. Poliția spune ca nu este clar modul in care fata de 9 ani care era insoțita de tatal ei a ajuns sa fie vaccinata. De asemenea,…

- Politia federala germana a intreprins luni dimineata perchezitii in mai multe orase in cadrul unei operatiuni de combatere a traficului de migranti in forma organizata, transmite dpa. La ora locala 06.00 (04.00 GMT), politistii au descins simultan in 33 de proprietati din Berlin, Hamburg,…

- Germania a interzis trei asociatii care sunt acuzate de strangere de donatii in favoarea gruparii siite pro-iraniene Hezbollah, a anuntat miercuri Ministerul federal de Interne, transmite Reuters. Politia a intreprins perchezitii la primele ore ale diminetii la mai multe adrese din sapte landuri,…

- Politia rusa a perchezitionat miercuri redactia ziarului studentesc DOXA si domiciliile a patru din redactorii sai care realizasera o inregistrare video despre represiunea impotriva sustinatorilor opozantului aflat in inchisoare, Aleksei Navalnii, transmite AFP. Intr-un comunicat, DOXA…

- Armin Laschet, liderul conservator al regiunii cu populatia cea mai mare din Germania, s-a erijat luni in purtator de cuvant al landurilor pentru a apara strategia lor de lupta impotriva pandemiei, dupa criticile dure de duminica ale cancelarului Angela Merkel, relateaza AFP. Landul sau, Renania…

- Armin Laschet, liderul conservator al regiunii cu populatia cea mai mare din Germania, s-a erijat luni in purtator de cuvant al landurilor pentru a apara strategia lor de lupta impotriva pandemiei, dupa criticile dure de duminica ale cancelarului Angela Merkel, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.…