Stiri pe aceeasi tema

- Principalele partide din Italia sunt favorabile organizarii alegerilor parlamentare anticipate la sfarsitul lunii iulie, in contextul impasului politic generat de disensiunile intre formatiunile populiste si presedintele tarii, afirma surse citate de publicatiile La Repubblica si Il Sole 24 Ore.

- Romania, trimisa in fața Curții de Justiție a UE din cauza poluarii. Comisia Europeana a decis, joi sa trimita Franța, Germania, Ungaria, Italia, Romania și Marea Britanie in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru ca au incalcat normele europene, convenite privind calitatea aerului…

- Inotatoarele CS Dacia Mioveni au bifat noi premiere pentru club la „Vienna International Swim Meet HEAD SWIMMING“, cea mai tare competitie din cariera sportiva a fetelor din Mioveni, un concurs international cu peste 1000 de participanti din Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Italia, Franta, Serbia,…

- O grupare de evazioniști a ”produs” sute de milioane de euro numai pix. Afaceri cu produse electronice și cu mașini de lux, cu asta se ocupau cei peste 150 de membri ai unei rețele internaționale de infractori care a reușit sa dea bugetului Uniunii Europene o gaura de 60.000.000 de euro. Caracatița…

- Romanii isi adjudeca lejer primul loc in clasamentul celor mai energici „matinali" europeni, locul doi fiind ocupat, la o distanta considerabila, de francezi, (29%). In schimb, mai bine de jumatate dintre germani nu-si doresc altceva decat sa se intoarca in pat si sa poata adormi la loc, dimineata.…

- Germania este principalul partener economic al Romaniei in Europa, potrivit unui raport Eurostat prezentat, luni, de Mediafax . Anul trecut, Romania a importat majoritatea marfurilor din Germania, iar cele mai multe exporturi au fost tot catre Germania. Datele Eurostat arata ca exporturile spre Germania au…

- Romania a importat majoritatea marfurilor din Germania, in 2017, care reprezinta 20% din achizitiile intracomunitare, iar cele mai multe exporturi le-a trimis tot catre Germania, reprezentand 23% din livrarile intracomunitare ale tarii, arata un raport Eurostat. Principalele cinci tari in ceea ce priveste…

- La 12 ani de la debut, EUROPAfest - Bucharest International Jazz Competition, cotat de BBC intre primele 3 concursuri de jazz din Europa, și-a caștigat locul intre evenimentele de jazz sonore la nivel mondial, fiind apreciat deopotriva de public, artiști și specialiști. Prezentand stiluri de jazz diferite,…