- Germania este in procesul de a-si reduce dependenta fata de energia ruseasca „la zero pentru totdeauna”, a declarat marti, la Kiev, ministrul de externe german Annalena Baerbock, relateaza dpa si Reuters.

- Germania ar putea fi in masura sa puna capat importurilor de petrol rusesc anul acesta, a declarat vineri cancelarul Olaf Scholz, care a adaugat insa ca va dura ceva mai mult pana cand cea mai mare economie din Europa ar putea sa renunte de tot la si gazul rusesc, scrie Reuters.

- Germania si partenerii ei, Uniunea Europeana, Romania și Franța incearca sa gaseasca soluții pentru diversificarea surselor de gaz pentru Republica Moldova și reducerea dependenței energetice a țarii fața de Rusia, relateaza Reuters. „Impreuna cu partenerii nostri din Republica Moldova, dorim sa evaluam…

- ”Impreuna cu partenerii nostri din Republica Moldova, dorim sa evaluam modul in care putem contribui la reducerea dependentei Republicii Moldova de Rusia din punct de vedere economic, financiar si din perspectiva nevoilor energetice si sa intarim rezistenta tarii”, a declarat Annalena Baerbock. Anterior,…

- Germania știa despre riscurile energetice rusești și nu a facut nimic, a declarat ministrul german de Externe, Annalena Baerbock. Berlinul a ignorat acțiunile Rusiei, iar aceasta ignorare „se razbuna acum in cel mai brutal mod”. Baerbock a declarat marți ca politicienii germani știau despre pericolele…

- Miniștrii germani de Finanțe și de Externe s-au pronunțat duminica impotriva interzicerii importurilor de gaze, petrol și carbune din Rusia, ca parte a noilor sancțiuni legate de invazia Ucrainei. „Trebuie sa fim capabili sa menținem sancțiunile in timp”, a explicat șefa diplomației germane, Annalena…