Germania își schimbă poziția și sprijină un embargo imediat asupra petrolului rusesc Uniunea Europeana se pregatește sa adauge petrolul rusesc pe lista de sancțiuni aplicate Rusiei pentru declanșarea razboiului din Ucraina dupa ce Germania și-a revizuit poziția și a acceptat ca acest embargo sa se aplice imediat, relateaza Reuters . Schimbarea de poziție a Berlinului, care este cel mai mare cumparator de energie ruseasca, va lasa Moscova fara venituri importante in cateva zile. Comisia Europeana va anunța noile masuri saptamana viitoare, al șaselea pachet implementat de Bruxelles din 24 februarie de cand Vladimir Putin a ordonat invadarea Ucrainei. Kievul spune ca exporturile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

