Guvernul Gemaniei va adopta o noua strategie de securitate naționala, care va ține cont de „amenințarile din partea Rusiei”, arata cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, intr-un articol publicat luni in „Foreign Affaires”, relateaza RADOR. „In ultimii treizeci de ani, hotararile privind problemele de securitate ale Germaniei și de dotare a Bundeswehr-ului (Forțele Armate ale Germaniei) au […] The post Germania iși schimba politica de securitate. Se pregatește de un atac al Rusiei impotriva NATO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .