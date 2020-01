Germania își retrage trupele din Irak Armata germana a anuntat marti retragerea unei parti a militarilor sai stationati in prezent in Irak pentru misiuni de formare, ei urmand sa fie transferati in Iordania si Kuweit din cauza agravarii situatiei din regiune, transmit AFP si Reuters. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata germana a anuntat marti retragerea unei parti a militarilor sai stationati in prezent in Irak pentru misiuni de formare, ei urmand sa fie transferati in Iordania si Kuweit din cauza agravarii situatiei din regiune, transmit AFP si Reuters. Contingentul german, format din 120 militari, va fi ''redus…

- Autoritatea antitrust din Germania a anuntat joi ca a aplicat o amenda totala de 100 de milioane de euro principalilor producatori auto ai tarii - BMW, Daimler si Volkswagen - pentru ca au format un cartel in scopul de a cumpara otel, transmite Reuters. In perioada 2004 - 2013, companiile…

- Un comitet parlamentar german a votat un amendament la o lege prin care va forța compania Apple sa permita accesul la cipul NFC de pe smartphone-urile iPhone și altor companii, transmite site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.In acest moment, utilizatorii de iPhone pot face plați, la…

- Ministrul american al apararii, Mark Esper, a sosit miercuri la Bagdad, unde este probabil sa i se ceara explicatii referitoare la intentiile Washingtonului cu privire la trupele americane care se retrag din Siria pe teritoriul irakian, transmite Reuters. Armata irakiana a comunicat marti…

- Trupele guvernului sirian insotite de fortele ruse au intrat in orasul Kobane, a anuntat miercuri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: Pazea! Traian Berbeceanu, in Guvernul Orban! Rareș Bogdan a facut marele anunț Sosirea…

- Militarii turci si si aliatii sai rebeli sirieni au patruns miercuri seara in nord-estul Siriei, lansand astfel ofensiva terestra asupra luptatorilor militiei kurde sustinute de statele occidentale, potrivit anuntului facut de ministerul apararii de la Ankara, relateaza AFP, dpa si Reuters."Fortele…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a lansat miercuri un apel Turciei sa arate retinere si sa evite o actiune militara in nordul Siriei, insistand totodata ca trupele americane trebuie sa paraseasca regiunea, transmite Reuters. 'Turcia este pe buna dreptate ingrijorata de granitele…