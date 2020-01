Germania isi retrage o parte a militarilor stationati in Irak

Armata germana a anuntat marti retrategrea unei parti a militarilor germani stationati in prezent in Irak in cadrul unor misiuni de formare si transferul acestora in Iordania si Kuwait, din cauza tensiunilor din regiune.



Contingentul german - aproximativ 30 de militari stationati la Bagdad si Taji, la nord de capitala irakiana - urmeaza sa fie "redus provizoriu", iar militarii vizati sa fie transferati in Kuwaitul vecin si Iordania, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al Ministerului german al Apararii.



Aceasta decizie intervine intr-un context de tensiuni puternice…