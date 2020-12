Germania își propune ca primele persoane vulnerabile să fie vaccinate împotriva coronavirusului în ianuarie Germania iși propune ca primele persoane vulnerabile sa fie vaccinate impotriva coronavirusului in ianuarie, a declarat marți ministrul Sanatații, anunța MEDIAFAX. „Am spus mereu ca lunile reci de iarna, in care petrecem mai mult timp in interior, vor fi partea cea mai grea. Acest lucru se aplica de fapt pana la sfarșitul iernii", a declarat Jens Spahn pentru Deutschlandfunk, preluat de Reuters. Autoritațile germane pregatesc centre speciale de vaccinare care urmeaza sa fie terminate la mijlocul lunii decembrie, chiar daca probabil un vaccin nu va mai fi disponibil pana in acel… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

