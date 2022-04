Germania își pregătește buncărele și stocurile de criză în caz de război Germania a inceput sa lucreze la intarirea adaposturilor subterane, precum si la construirea stocurilor de criza in caz de razboi, ca urmare a conflictului din Ucraina, a informat, sambata, cotidianul Welt am Sonntag, citandu-l pe ministrul german de Interne, Nancy Faeser, relateaza Reuters. Dupa decenii de deteriorare a fortelor armate ale Germaniei, razboiul Rusiei in […] The post Germania iși pregatește buncarele și stocurile de criza in caz de razboi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

