Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Boeing 737 al companiei Ukraine International Airlines, avand la bord 180 de pasageri si membri ai echipajului, s-a prabusit miercuri la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Imam Khomeini din Teheran din cauza unei defectiuni, anunta Reuters citand agentia semioficiala Fars. (Agerpres/FOTO…

- Armata germana a anuntat marti retragerea unei parti a militarilor sai stationati in prezent in Irak pentru misiuni de formare, ei urmand sa fie transferati in Iordania si Kuweit din cauza agravarii situatiei din regiune, transmit AFP si Reuters potrivit Agerpres Contingentul german, format din 120…

- Armata germana a anuntat marti retragerea unei parti a militarilor sai stationati in prezent in Irak pentru misiuni de formare, ei urmand sa fie transferati in Iordania si Kuweit din cauza agravarii situatiei din regiune, transmit AFP si Reuters.

- Armata germana a anuntat marti retragerea unei parti a militarilor sai stationati in prezent in Irak pentru misiuni de formare, ei urmand sa fie transferati in Iordania si Kuweit din cauza agravarii situatiei din regiune, transmit AFP si Reuters.

- Armata germana a anuntat marti retragerea unei parti a militarilor sai stationati in prezent in Irak pentru misiuni de formare, ei urmand sa fie transferati in Iordania si Kuweit din cauza agravarii situatiei din regiune, transmit AFP si Reuters. Contingentul german, format din 120 militari, va fi ''redus…

- Atacul teroristilor s-a soldat cu decesul unui militar si moartea a doi contractori americani, afiliati Departamentului de Aparare al SUA. Organizatia Al Shabab a anuntat, de asemenea, ca a distrus cu aceasta ocazie sapte aaparate de zbor si trei vehicule militare. Comandamentul militar american…

- Grupul de tari "E3" format din Franta, Marea Britanie si Germania au solicitat Iranului sa se abtina de la orice actiune violenta si au indemnat Iranul sa se intoarca la respectarea angajamentelor stabilite in acordul nuclear JCPOA din 2015 cu puterile mondiale. Cele trei tari au subliniat,…

- Ministerul rus de Externe a anuntat joi ca va expulza doi diplomati germani aflati in prezent la Moscova, anunța romania-actualitati.ro.Citește și: S-a intors roata- PSD vrea dublarea alocațiilor pentru copii Reuters aminteste ca demersul survine drept raspuns la un anunt al Germaniei…