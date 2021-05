Guvernul german a anuntat miercuri ca intentioneaza sa-si intareasca obiectivele privind reducerea emisiilor de gaz cu efect de sera, dupa ce o parte din Legea sa asupra climei a fost declarata prea putin ambitioasa de catre Curtea Constitutionala a Germaniei, informeaza AFP.



Berlinul intentioneaza acum sa scada cu 65% emisiile sale pana in 2030 in raport cu 1990, comparativ cu 55% cat se prevedea inainte, apoi cu 88% pana in 2040 si avand obiectivul de a atinge neutralitatea carbonului in 2045, cu cinci ani inainte decat era prevazut, a anuntat ministrul german al finantelor, vicecancelarul…