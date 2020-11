Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de externe Heiko Maas a chemat marti la un 'new deal' cu Statele Unite dupa alegerile prezidentiale din aceasta tara, in contextul in care mandatul lui Donald Trump a fost marcat de o degradare a relatiilor germano-americane, transmite AFP, potrivit AGERPRES.'Avem nevoie de…

- Mai sunt doar cateva zile pana la momentul in care procesul electoral din Statele Unite ale Americii ajunge la final și va fi decis astfel numele Președintelui SUA din urmatorii 4 ani. Donald Trump se lupta pentru un nou mandat cu Joe Biden, iar acesta din urma pare sa fie favorit in sondajele aparute…

- Candidatul democraților pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2020 a parut ca nu iși mai aduce aminte impotriva cui candideaza – Biden a parut ca il confunda pe Donald Trump cu fostul președinte George W. Bush.

- Ministrul german de externe Heiko Maas a pledat, intr-un editorial in editia de duminica a cotidianului Die Welt, pentru un ''nou inceput'' in parteneriatul transatlantic dupa alegerile din SUA, indiferent cine va castiga acest scrutin, si Berlinul va face propuneri in acest sens catre…

- Cantareata americana Taylor Swift a anuntat miercuri ca il sprijina pe candidatul democrat la alegerile prezidentiale Joe Biden si pe colega acestuia de campanie, Kamala Harris, care candideaza pentru functia de vicepresedinte, afirmand ca cei doi politicieni vor permite Statelor Unite "sa inceapa sa…

- Patru astronauti americani vor vota din spatiu la alegerile prezidențiale de pe 3 noiembrie. Ei vor folosi buletine de vot electronice si criptate create de autoritatile electorale din statul Texas.Patru astronauti americani, care in curand vor zbura catre Statia Spatiala Internationala, vor…

- "Pe masura ce luna noiembrie se apropie (și alegerile prezidențiale din Statele Unite), este vital sa respingem discursurile de ura, dezinformarea și negativitatea online". Aceasta fraza scurta, rostita de prințul Harry într-un videoclip înregistrat pentru clasamentul celor mai…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban si-a exprimat sprijinul luni pentru Donald Trump in realegerea ca presedinte al Statelor Unite, declarand ca rivalii democrati ai acestuia au fortat un "imperialism moral" asupra lumii pe care liderii iliberali ca si el il resping, relateaza Reuters. "Sustinem victoria…