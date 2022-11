Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, statele membre UE sunt blocate de mai multe saptamani cu privire la subiectul necesitatii si modalitatilor plafonarii pretului gazelor, in cadrul eforturilor de tinere sub control a preturilor in crestere la energie. Totul in conditiile in care Europa se indreapta spre o iarna…

- Problema modului, a momentului și a oportunitații de a plafona prețurile la gaze va domina din nou, miercuri, o reuniune a țarilor din Uniunea Europeana, acestea incercand sa elaboreze un plan comun pentru a face fața creșterii prețurilor la gaze. Cele 27 de state membre ale UE iși pregatesc planul…

- "Nu este vorba ca nu se inteleg parlamentarii coalitiei, ei se inteleg, insa asteapta in continuare cateva lamuriri de la experti, tehnicieni, pentru ca nu-si doreste nimeni sa avem o ordonanta care peste trei saptamani se modifica iarasi si pe urma iarasi. Se asteapta inca cateva date, cateva abordari…

- Uniunea Europeana ar trebui sa introduca o plafonare temporara a pretului la gazele naturale, asa cum cer majoritatea statelor membre, pana cand va putea fi adoptat un nou index al preturilor, a declarat miercuri, in Parlamentul European, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Comisia Europeana…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat in debutul ședinței de Guvern de miercuri ca Executivul va adopta plafonarea prețului la lemne, masura de care vor beneficia trei milioane de gospodarii.„Incepem cu prima decizie importanta, o decizie așteptata de milioane de romani: astazi Guvernul va adopta decizia…

- „Prin OUG 27, aproape 90% din clienții casnici au beneficiat de plafonarea prețurilor la energie. Din total facturi, doar 730.000 au fost clienți cu un consum de energie de peste 300 kw pe luna. Plafonul la care statul a decis prețul e comparabil cu tarfiele din 2020. Pentru acești clienți, statul acopera…

- Conductele Rusiei Nord Stream 1 si Nord Stream 2 au explodat in mai multe locuri in aceasta saptamana, deversand gaze in Marea Baltica, in largul coastelor Danemarcei si Suediei. Seismologii au inregistrat explozii in zona. Uniunea Europeana a declarat ca suspecteaza ca pagubele au fost provocate de…

- Uniunea Europeana a produs anul trecut aproximativ 13,5 milioane de biciclete, o crestere cu 11% fata de 2020, iar cei mai mari producatori de biciclete au fost Portugalia (2,9 milioane), Romania (2,5 milioane), Italia (1,9 milioane), Germania (1,4 milioane) si Polonia (1,2 milioane), arata datele…