Datorita sprijinului german, peste 70% din absolvenții din trei școli de meserii din Republica Moldova iși gasesc un loc de munca.

Germania este unul dintre cei mai importanți parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova. Din anul 1993 pana in prezent, statul german a finanțat proiecte in valoare de 281,9 milioane de euro in diverse domenii de cooperare bilaterala. O parte din acest suport este direcționat in invațamantul dual, care le ofera tinerilor șansa de a obține nu doar studii, ci și o profesie. DW a vizitat trei școli de meserii din Republica Moldova, in care Germania implementeaza…