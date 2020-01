Germania investeste 86 de miliarde de euro in modernizarea cailor ferate Germania a lansat un plan de 86 de miliarde de euro (95 de miliarde de dolari) pentru a moderniza si extinde reteaua de cai ferate, o decizie menita sa faca sectorul transporturilor mai ecologic, transmite Bloomberg.



Planul pe zece ani nu se refera doar la modernizarea cailor ferate, a podurilor si a vagoanelor, ci si la imbunatatirea capacitatii si electrificarea mai multor rute pentru a-i convinge pe pasageri sa renunte la masini si avioane in favoarea trenurilor.



Guvernul federal va asigura o finantare de 62 de miliarde de euro, in timp ce compania de cai ferate Deutsche

Sursa articol si foto: business24.ro

