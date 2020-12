Stiri pe aceeasi tema

- Toate magazinele neesentiale, precum si scolile si cresele vor fi inchise in Germania incepand cu ziua de miercuri, 16 decembrie, pana pe 10 ianuarie, in incercarea de a opri al doilea val al epidemiei de coronavirus, a anuntat duminica cancelarul federal Angela Merkel, constatand ca lockdown-ul…

- Sarbatori de iarna cu multe restricții ii așteapta pe europeni in acest an. Reuniunile cu familia și prietenii ar putea duce la o noua creștere galopanta a cazurilor de COVID-19, un scenariu pe care autoritațile vor sa-l evite. Tocmai de aceea, mai multe țari europene – unele destinații turistice foarte...…

- Un Craciun nu prea fericit ii așteapta pe europeni. Sunt sarbatori cu multe restricții. Reuniunile cu familia și prietenii ar putea duce la o noua creștere galopanta a cazurilor de COVID-19, un scenariu pe care autoritațile vor sa-l evite.

- Romanii iși vor petrece Craciunul si Revelionul cu restricții. Starea de alerta a fost prelungita din 14 decembrie pentru inca 30 de zile. Decizia a fost luata de catre Guvernul de la Bucuresti.

- Este pentru prima oara pana acum cand Narcisa Suciu nu va fi acasa in Romania de sarbatori. Cantareața s-a mutat de mai mult timp in Finlanda, insa in fiecare iarna venea in țara. De data aceasta pandemia de coronavirus i-a dat peste cap planurile!

- Angela Merkel a dorit sa puna in practica masuri mai dure pentru a limita raspandirea pandemiei, dar nu a reusit din cauza opozitiei... The post Restrictii de Sarbatori: lockdown extins in Europa appeared first on Renasterea banateana .

- Germania este gata sa infrunte "problemele mondiale alaturi de Statele Unite si de presedintele ales Joe Biden", a declarat luni presei cancelarul Angela Merkel. Conform AFP si Reuters, citate de Agerpres, cancelarul german a mentionat printre problemele respective pandemia de coronavirus, modificarile…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a facut un apel la cetațenii Germaniei, cerandu-le sa-și reduca la maximum relaționarea sociala. In ultimele zile numarul cazurilor de coronavirus a crescut in Germania, motiv pentru care Merkel le-a recomandat cetațenilor sa ramana in case. “Renuntati la orice calatorie…