Stiri pe aceeasi tema

- Iata 5 beneficii pe care le poate avea berea asupra sanatatii tale, descoperite in studii. Ajuta la reducerea colesterolului Daca ai nevoie de o metoda mai putin ortodoxa de reducere a nivelului de colesterol s-ar putea ca un consum moderat de bere sa fie raspunsul. Orzul, unul dintre igredientele…

- "Romania se afla pe locul opt in Europa in ceea ce priveste consumul pe cap de locuitor. Pe primele locuri sunt Cehia, Germania, Austria si Polonia. Estimam ca vom ajunge la consum mediu responsabil de 100 de litri pe cap de locuitor", a declarat marti Lucian Ghinea, intr-o conferinta de presa. Peste…

- In urma cu cateva ore, in urma unui apel cu presedintele Frantei, premierul Regatului Unit, Theresa May a declarat ca Marea Britanie se va alatura Statelor Unite si Frantei intr-un atac strategic asupra mai multor depozite chimice din Siria, scrie The Guardian.

- Datele a peste 112.000 de utilizatori Facebook din Romania au fost accesate ilegal de compania de consultanta Cambridge Analytica, a declarat un purtator de cuvant al retelei de socializare online citat de publicatia Times of Malta. Datele a 2,7 de milioane de utilizatori Facebook din…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a anuntat continuarea cercetarilor in dosarul „Furtului Tezaurului Dacic de la Sarmizegetusa Regie” si recuperarea mai multor obiecte de patrimoniu din tari precum Austria si Germania.

- Bruxelles si mai multe orase din Germania au pus in discutie, la inceputul acestui an, introducerea transportului public gratuit. Contextul este diferit pentru cele doua situatii dar scopul e oarecum acelasi: reducerea poluarii urbane, scris The Guardian. Masini, sobe… „Bruxelles…

- Roma va interzice accesul masinilor diesel in centrul orasului incepand cu anul 2024, a anuntat primarul capitalei italiene, conform The Guardian, transmite News.ro . Roma este unul dintre orasele europene cu cel mai intens trafic si gazduieste mii de monumente istorice care sunt afectate de nivelul…

- O instanta din Germania a decis ca orasele pot interzice masinile diesel pentru a lupta impotriva poluarii, hotararea avand potentialul de a cauza haos in trafic si o scadere dramatica a valorii acestui tip de masini. Una dintre instantele superioare din Germania a decis ca masinile care polueaza pot…