Germania interzice Facebook să colecteze date despre utilizatorii WhatsApp Facebook nu are dreptul sa colecteze in Germania datele utilizatorilor WhatsApp, companie pe care o deține, a decis regulatorul german de confidențialitate. Instituția a luat aceasta decizie dupa ce WhatsApp a invocat actualizarea politicii sale de confidențialitate. Regulatorul german de confidențialitate susține ca actualizarea incalca regulile UE privind protecția datelor, permițand accesul la mai multe informații despre utilizatorii aplicației de chat, conform EUObsever. Utilizatorii WhatsApp s-au confruntat „cu condiții netransparente pentru un transfer de date de anvergura”, a spus autoritatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul pentru Libertatea informatiilor si Protectia Datelor din Hamburg, Johannes Caspar, a declarat marti ca a emis un ordin care interzice Facebook sa proceseze date personale ale utilizatorilor WhatsApp. Facebook a anuntat ca analizeaza cum sa conteste acest ordin. Gigantul de media sociala condus…

- Daca nu știați, circula o versiune roz a aplicatiei Whatsapp, insa ceea ce pare a fi o inițiativa tematica a popularului sistem de chat, este o inșelatorie. Specialistul in securitate cibernetica Rajshekhar Rajaharia a denunțat aceasta „tactica” pe Twitter. Practic, este vorba de o aplicație Android…

- In 2020, statele membre UE au acordat statut de protecție pentru 281.000 de solicitanți de azil, in scadere cu 5% fața de 2019 (295.600). Cel mai mare numar de persoane care au primit statut de protecție a fost inregistrat in Germania (98.000 sau 35% din totalul UE), Spania (51.200 sau 18%), Grecia…

- LG a lansat actualizarea Android 11 programata pentru utilizatorii sai din Europa. In prezent, testeaza actualizarea software-ului pentru smartphone-uri precum LG VELVET 5G, VELVET 4G, LG G8X, LG G8S, LG Wing, LG K52 și LG K42. LG VELVET 5G urmeaza sa primeasca actualizarea Android 11 in aprilie. LG…

- Aplicația pentru desktop a WhatsApp, valabila pentru Mac și PC, poate primi apeluri vocale și video, a anunțat compania, oferind apeluri criptate catre alți utilizatori WhatsApp atat pe computere, cat și pe dispozitive mobile. Aplicațiile mobile pentru Android și iOS ofera deja aceasta funcție, iar…

- WhatsApp a detaliat modul in care vor fi afectati utilizatorii care nu accepta noua politica privind gestionarea datelor personale, dar continua sa foloseasca aplicatia dupa termenul limita. De la inceput, WhatsApp a precizat ca noile reguli sunt obligatorii pentru toti cei peste 2 miliarde de utilizatori…

- Netflix a anuntat “Downloads for You”, o noua facilitate a aplicatiei sale de Android, care va fi responsabila de descarcarea automata a continutului. Mai tarziu in cursul acestui an, aceeasi facilitate va fi lansata si pe iOS. Cum funcționeaza noua opțiune? Opțiunea va trece pe pilot automat download-ul…

- WhatsApp, serviciul de mesagerie al Facebook, a decis ca va continua actualizarea controversata a politicilor de confidențialitate și le va permite utilizatorilor sa citeasca termenii si conditiile in propriul ritm, afișand un banner cu informatii suplimentare. Decizia vine in urma controverselor din…