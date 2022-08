Germania intervine în scandalul Taiwan - SUA Cea mai importanta intrebare despre un potențial razboi asupra Taiwanului intre Statele Unite și China este daca un astfel de conflict ar putea ramane nenuclear. Cu toate acestea, cand președintele Joe Biden asemarata din nou in mai ca America va apara insula in cazul unui atac chinez, nimeni nu a intrebat daca asta inseamna ca este dispus sa riște un schimb nuclear cu Beijingul. Daca opinia care se intarește rapid a elitei politicii externe a Washingtonului este corecta – ca un astfel de razboi nu mai este pur și simplu posibil, ci probabil – atunci evaluarea unui astfel de risc trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

