Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german a extins cu un an, pana la finalul lui 2021, interdictia asupra exporturilor de arme catre Arabia Saudita, informeaza joi DPA. Autorizatiile de export deja emise vor fi revocate, cu exceptia livrarilor pentru proiectele de cooperare europene, a explicat un purtator de cuvant guvernamental.…

- Ungaria va mentine pana la 11 ianuarie restrictiile pentru stoparea raspandirii noului coronavirus, inclusiv interdictia de circulatie nocturna care va ramane in vigoare si in noaptea de Anul Nou. Guvernul mai analizeaza cum vor decurge sarbatorile de Craciun, relateaza luni EFE, citata de Agerpres.…

- Reuters: Germania pregatește ajutoare de 22 mld. euro pentru companiile afectate de pandemie. Impactul crizei sanitare se va resimți și anul viitor Germania ar urma sa plateasca aproximativ 22 miliarde de euro pentru a oferi ajutor companiilor si angajatilor independenti, deoarece impactul pandemiei…

- Economia germana va inregistra in acest an o contractie mai mica decat se estima initial, gratie unei reveniri surprinzator de puternice pe parcusul verii, insa cel de al doilea val al pandemiei de COVID-19 reprezinta un risc pentru revenirea de anul urmator, a apreciat miercuri Consiliul inteleptilor…

- Europa bogata vs. Europa saraca. Cum lupta statele nordice cu pandemia, comparativ cu sudul continentului In contextul in care pandemia de coronavirus a lasat deoparte discutiile despre austeritate, intre economiile din Europa a inceput o cursa a cheltuielilor pentru iesirea din recesiune si revenirea…

- Guvernul german va da publicitatii saptamana aceasta noile sale estimari imbunatatite privind evolutia economiei in 2020, a declarat luni pentru Reuters o sursa guvernamentala din apropierea acestui dosar, informeaza AGERPRES . Potrivit acestei surse, in prezent Guvernul de la Berlin mizeaza in acest…

- Germania va desfasura pana la 15.000 de soldati pentru a acorda sprijin autoritatilor civile in lupta impotriva numarului in crestere de cazuri de noul coronavirus, care au ajuns la cel mai ridicat nivel din luna aprilie, a anuntat luni Ministerul Apararii, relateaza Reuters. Germania…

- Economia Germaniei mai primește o lovitura, in plina pandemie. Exporturile de carne de porc in China si alte state din afara UE au fost suspendate Exporturile de carne de porc ale Germaniei catre China si alte state din afara Uniunii Europene au fost temporar suspendate, dupa ce a fost confirmat un…