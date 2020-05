Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german intentioneaza sa retraga din 15 iunie avertizarile de calatorie in scop turistic catre 31 de tari europene daca situatia legata de noul coronavirus o va permite, a relatat marti revista Focus, care a citat dpa, informeaza Reuters. Executivul german urmeaza sa adopte miercuri un document…

- Guvernul german a prelungit miercuri pana cel putin la data de 14 iunie avertizarile de calatorie in afara tarii din cauza pandemiei, transmit DPA si AFP. 'Nu ne aflam inca in punctul in care sa putem recomanda fara ingrijorare calatorii' in strainatate, 'de aceea este necesar sa prelungim…

- Bursele europene, la cel mai ridicat nivel din ultima luna, pe fondul incetinirii extinderii pandemiei Bursele europene au inchis sedinta de marti in crestere, pentru a doua zi consecutiv, pe fondul incetinirii extinderii pandemiei de coronavirus (Covid-19), transmite Reuters. După ce în…

- Prim-ministrul nipon Shinzo Abe intentioneaza sa declare stare de urgenta in Japonia ca urmare a propagarii noului coronavirus in arhipelag, a relatat luni agentia Kyodo, citand un responsabil guvernamental, potrivit dpa. Guvernul nipon ia in considerare sa instituie starea de urgenta pe o durata de…

- Consiliul inteleptilor - cei cinci economisti care sfatuiesc Guvernul de la Berlin - au avertizat luni ca pandemia de coronavirus (COVID-19) va provoca Germaniei cea mai severa recesiune de la criza financiara globala din 2009, transmit Reuters si Bloomberg. Chiar daca majoritatea restrictiilor…

- Guvernul condus de cancelarul Angela Merkel intentioneaza sa adopte saptamana viitoare masuri care vor permite Cabinetului sa creasca imprumuturile in mod nelimitat, pentru a putea contracara efectele crizei coronavirusului, informeaza Reuters.Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar,…