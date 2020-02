Stiri pe aceeasi tema

- Un individ care a incercat sa atace agenti de politie cu un cutit a fost impuscat mortal in oraselul Gelsenkirchen, situat in vestul Germaniei, relateaza site-ul T-online.de, potrivit MEDIAFAX.Potrivit autoritatilor, un individ in varsta de 37 de ani s-a apropiat de agenti de politie inarmat…

- Incalzirea Pamantului este "reala" si "amenintatoare" si este "cauzata de actiunea omului", a avertizat cancelarul german Angela Merkel in mesajul sau de Anul Nou, in care da asigurari ca lupta cu toata puterea ei pentru a combate schimbarile climatice, pentru a permite generatiilor viitoare sa traiasca…

- CHIȘINAU, 17 dec – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a discutat la telefon cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel, chestiuni ce țin de asigurarea securitații energetice a statelor UE, anunța serviciul de presa al Kremlinului. © Sputnik / Сергей ГунеевUE se opune sancțiunilor SUA impotriva…

- Cooperarea in domeniul militar dintre Romania si Germania s-a aflat pe agenda discutiilor pe care ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, le-a purtat, miercuri, la sediul MApN, cu ambasadorul Germaniei, Cord Meier-Klodt. Potrivit unui comunicat de presa transmis de MApN, cei doi oficiali au discutat despre…

- Presedintii Rusiei si Ucrainei, Vladimir Putin si Volodimir Zelenski, au stabilit, de comun acord cu omologul din Franta, Emmanuel Macron, si cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei, implementarea unui armistitiu complet in regiunile separatiste ucrainene si, eventual, acordarea unui statut special…

- Premierul ceh Andrej Babis a respins propunerile Germaniei privind reforma sistemului european de azil inca de dinainte ca ele sa fie prezentate formal, relateaza agentia DPA. ''Nu voi mai vorbi deloc despre migratie. Am respins clar aceasta dezbatere in 2018 si nu vom abandona aceasta atitudine.…

- Ministrul german de finante si vicecancelar in guvernul condus de Angela Merkel, Olaf Scholz, a pierdut sambata alegerile interne din cadrul Partidului Social-Democrat german (SPD), la conducerea acestuia fiind alesi doi politicieni care ar putea ameninta continuarea coalitiei cu crestin-democratii…