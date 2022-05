Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Berlin interzic rușilor care organizeaza un eveniment pe 9 mai sa foloseasca simbolurile fascismului rusesc „V” și „Z” sub orice forma, orice steaguri, panglica Sf. Gheorghe, uniforme militare și marșuri muzicale. Informația a fost confirmata chiar de catre organizatorii „evenimentului”…

- O prima intalnire intre reprezentanții conducerii Republicii Moldova și exponenți ai regimului de la Tiraspol a avut loc joi seara in localitatea Varnița, relateaza publicația moldoveneasca Zona de Securitate . La discuțiile pe tema exploziilor care au avut loc in ultimele zile in republica autoproclamata…

- Kievul a anunțat ca intarește masurile de securitate la granița moldo-ucraineana pe segmentul transnistrean și la granița cu Belarus. Decizia a fost luata in vederea prevenirii unei escaladari a situației de conflict din zona, a declarat Andrei Demcenko, purtator de cuvint al Serviciului de Stat al…

- Inarmat cu cel mai mare stoc de focoase nucleare din lume, Putin intelege ca Occidentul nu este dispus sa intervina direct in Ucraina si sa riste o ciocnire dezastruoasa cu Rusia prin masuri precum o zona de excludere a zborului pentru salvarea civililor. La 80 de ani dupa ce dictatori precum Adolf…

- Ministrul ucrainean al Afacerilor Externbe, Dmitro Kuleba, a cerut joi ca Turcia sa fie unui dintre „garanții” unui eventual acord cu Rusia, a anunțat joi șeful diplomației turce, Mevlut Cavusoglu, care se afla in Liov, in estul Ucrainei. „Ucraina a facut o oferta in privința acordului de securitate…

- In aceasta seara, 6 martie, o parte din femeile și copiii refugiați din Ucraina, care au ajuns zilele acestea in Piatra-Neamț, au pornit mai departe. Transportul acestora a fost asigurat de doua autocare, care i-au preluat de la caminele liceelor „Gheorghe Cartianu” și „Gheorghe Asachi”. Inainte de…

- Refugiații ucraineni au nevoie de pașapoarte biometrice, care care bieții oameni care fug de razboi nu le au.Ungaria primește refugiații ucraineni numai daca indeplinesc condițiile de intrare in spațiul Schengen”Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratele Teritoriale ale Politiei…

- Germania isi intareste masurile impotriva unor eventuale atacuri cibernetice, in urma actiunii militare a Rusiei in Ucraina, a anuntat joi ministrul federal de interne, Nancy Faeser, transmit AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…