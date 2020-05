Germania înregistrează sute de cazuri noi, după relaxare Mai multe state europene au reusit sa controleze epidemia de COVID-19, inregistrind numai citeva zeci de noi cazuri zilnic. Printre acestea se numara Bulgaria, Ungaria, Grecia și Austria. Mai mult, exista state au inregistrat chiar sub zece cazuri pe zi, cum ar fi Slovenia, Slovacia, Croatia și Cipru. De altfel, Croația și Cipru au anunțat simbata ca nu au inregistrat in ultimele 24 de ore nici Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe state europene au reusit sa controleze epidemia de COVID-19, inregistrand numai cateva zeci de noi cazuri zilnic. Exista țari care au inregistrat chiar sub zece cazuri pe zi, in timp ce Croația și Cipru nu au avut sambata niciun caz nou de infectare cu SARS-CoV-2.

- Europa doreste sa-si deschida frontierele interne pentru turism pana la inceperea verii, au anuntat luni ministrii de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene, informeaza Deutsche Press Agentur.Seful diplomatiei germane, Heiko Maas, a discutat cu omologii sai din Spania, Italia, Austria, Grecia,…

- Europa doreste sa-si deschida frontierele interne pentru turism pina la inceperea verii, au anuntat luni ministrii de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene. Seful diplomatiei germane Heiko Maas a discutat cu omologii sai din Spania, Italia, Austria, Grecia, Croatia, Portugalia, Malta, Slovenia,…

- Frontierele UE ar putea fi deschise pentru turism pana la inceputul verii, au anuntat luni ministrii de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene. Țarile cu un turism dezvoltat se arata dispuse sa ia masuri graduale pentru reluarea activitații in domeniu.Ministrul german de Externe,…

- Europa doreste sa-si deschida frontierele interne pentru turism pana la inceperea verii, au anuntat luni ministrii de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene, informeaza dpa si HINA. Seful diplomatiei germane Heiko Maas a discutat cu omologii sai din Spania, Italia, Austria, Grecia, Croatia,…

- Europa doreste sa-si deschida frontierele interne pentru turism pana la inceperea verii, au anuntat luni ministrii de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene, informeaza dpa si HINA. Seful diplomatiei germane Heiko Maas a discutat cu omologii sai din Spania, Italia, Austria, Grecia, Croatia,…

- Europa doreste sa-si deschida frontierele interne pentru turism pana la inceperea verii, au anuntat luni ministrii de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene, informeaza dpa si HINA. Seful diplomatiei germane Heiko Maas a discutat cu omologii sai din Spania, Italia, Austria, Grecia, Croatia,…

- In randul statelor membre ale Uniunii Europene, femeile reprezentau in 2019 peste o treime dintre directorii executivi in cele mai mari companii cotate la bursa in Romania (34%), Estonia (33%), Lituania (30%) si Letonia (29%), arata datele publicate vineri de Oficiul de Statistica al UE (Eurostat).…