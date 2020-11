Germania îndeamnă toate părţile să dea dovadă de reţinere după asasinarea omului de ştiinţă iranian Germania a indemnat sambata toate partile sa dea dovada de retinere dupa uciderea unui important om de stiinta iranian din domeniul nuclear si sa evite o escaladare a tensiunilor care ar putea deraia orice discutii privind programul nuclear iranian, relateaza Reuters.



"Cu cateva saptamani inainte ca noua administratie americana sa-si inceapa mandatul, este importanta mentinerea cadrului pentru discutii cu Iranul, in asa fel incat disputa privind programul nuclear iranian sa poata fi rezolvata prin intermediul negocierilor", a declarat un purtator de cuvant al Ministerului de Externe… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

