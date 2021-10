Germania: Închisoare cu suspendare pentru un bărbat care a furnizat Rusiei planurile Bundestag Justitia germana a condamnat joi un fost angajat al unei companii de securitate informatica la doi ani de închisoare cu suspendare pentru transmiterea unor date privind Bundestagul catre Rusia, informeaza AFP.

Germanul Jens F., în vârsta de 56 de ani, a fost gasit vinovat de spionaj în favoarea unei entitati straine dupa ce, în 2017, a înmânat unui atasat militar al Rusiei un CD ce continea peste 300 de fisiere cu planurile cladirilor utilizate de Bundestag.

Acest atasat militar, aflat la acea vreme la post la Berlin, este banuit ca era angajat al… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

