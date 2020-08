Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei germane, Haiko Maas, se va deplasa marti la Atena, apoi la Ankara, pentru a incerca sa aplaneze tensiunile dintre Grecia si Turcia, dupa ce explorarile unilaterale de hidrocarburi ale acesteia din urma au provocat o criza regionala, informeaza luni AFP."Este necesar ca Germania…

- "Turcia a facut cea mai mare descoperire de gaz natural din istoria sa in Marea Neagra", a declarat Erdogan in timpul unui discurs la Istanbul, precizand ca aceste rezerve sunt estimate la 320 de miliarde de metri cubi. Erdogan a precizat ca descoperirea a fost facuta in perimetrul de explorare Tuna-1.…

- Nicio amenințare nu poate descuraja Turcia de la a explora resursele naturale din estul Mediteranei, a declarat miercuri președintele turc Recep Erdogan, acesta adaugând ca se așteapta ca actorii din regiune sa ia masuri pentru a detensiona situația, relateaza Reuters.„Turcia este…

- Yavuz va fi insotita de alte trei nave turcesti, potrivit unui anunt maritim, care a adaugat ”avertismentul puternic ca toate vasele sa nu intre” in zona respectiva. In ultimele saptamani s-a agravat un blocaj intre Turcia si Grecia, tara membra a UE, referitor la drepturile de explorare marina a petrolului…

- Tensiunile dintre Grecia și Turcia s-au amplificat dupa ce o nava turceasca de prospecțiuni a fost trimisa sub escorta unor vase militare sa caute hidrocarburi intr-o zona aflata intre Cipru și Creta, la sud de orașul turcesc Antalya, zona considerata de Grecia ca fiind in apele sale teritoriale,…

- Grecia doreste convocarea unui summit de urgenta de catre Uniunea Europeana cu privire la Turcia, a anuntat biroul premierului Kyriakos Mitsotakis, dupa trimiterea de catre Ankara a unei nave turce de explorare in cautare de hidrocarburi intr-o zona disputata in Mediterana orientala, ceea ce a acutizat…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a apreciat - marti, la Atena - ca relatiile intre UE si Turcia nu se vor putea ameliora decat cu conditia ca "Ankara sa renunte la provocarile sale in estul Mediteranei", relateaza France Presse.Seful diplomatiei germane, a carui tara prezideaza in prezent…

