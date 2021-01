Germania înăsprește condițiile de călătorie și de intrare în țară Nici nu s-a adoptat bine ultimul pachet de restricții anti-coronavirus, caci se va circula și mai greu intre țari in UE. Guvernul german a inasprit duminica condițiile de calatorie in afara țarii și de intrare in Germania, ca parte a masurilor de limitare a extinderii pandemiei de coronavirus, informeaza DW.com. Cei care vin in Germania in prezent din 30 de țari cu rate deosebit de ridicate de infecții sau in care exista variante considerate mai periculoase ale coronavirusului trebuie sa prezinte inainte de a intra pe teritoriul Republicii Federale un test negativ. Din aceste țari cu grad de risc… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile irlandeze au anunțat noi masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Irlandei, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri vor intra in vigoare la data de 16 ianuarie 2021. Astfel, conform informațiilor comunicate public de autoritațile…

- Persoanele care calatoresc in Irlanda pot intra pe teritoriul acestui stat cu condiția prezentarii unui test tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu COVID-19 , efectuat cu maximum 72 de ore inainte, informeaza Agerpres . Masura intra in vigoare sambata. Testul va fi prezentat atat inainte de…

- Autoritațile europene sunt din ce in ce mai ingrijorate cand vine vorba de noile tulpini de coronavirus. Cu cat trece mai mult timp, cu atat ințeleg mai bine care sunt de fapt riscurile din spate, potrivit playtech. Inca din primele zile in care au ieșit la iveala particularitați legate de noua tulpina…

- Un caz cu noua tulpina a coronavirusului a fost inregistrat in Ucraina, in Transcarpatia, regiune care se invecineaza cu țara noastra la nord. Pacientul este un barbat din care muncește in Cehia și care s-a vindecat deja. Totuși, iar in regiune ar fi fost inregistrate mai multe astfel de cazuri. Specialiștii…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene informeaza despre inregistrarea aglomerațiilor la unele secții de votare din strainatate precum Belgia, Cehia, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Romania, Federația Rusa, Portugalia, Spania, Regatul Țarilor de Jos, Turcia, Marea Britanie și Israel,…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene informeaza despre inregistrarea aglomerațiilor la unele secții de votare din strainatate precum Belgia, Cehia, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Romania, Federația Rusa, Portugalia, Spania, Regatul Țarilor de Jos, Turcia, Marea Britanie și Israel.

- La mai multe sectii din tari europene, zeci de oameni inca stau la coada duminica seara pentru a-si putea exercita dreptul de vot in cadrul alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, informeaza Unimedia. Randuri de zeci de persoane sunt semnalate la sectii de votare din Franta, Germania, Irlanda,…

- CHIȘINAU, 1 nov - Sputnik. Inca doua secții de votare din afara țarii au fost inchise. Este vorba de cea organizata pentru moldovenii din orașul Baku la ora, unde au votat 26 de alegatori. Cu puțin timp in urma s-a inchis și secția de votare din orașul Surgut, Federația Rusa. Precizarea a fost facuta…