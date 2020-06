Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații din Germania, Jens Spahn, a afirmat, miercuri, ca noul coronavirus constituie in continuare un risc, in contextul in care landul Renania de Nord – Westfalia din vestul Germaniei a...

- Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, a anuntat, duminica, ca aplicatia pentru smartphone-uri de urmarire a contactelor persoanelor infectate cu noul coronavirus este gata sa fie lansata, transmite Reuters.

- Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, a anuntat, duminica, ca aplicatia pentru smartphone-uri de urmarire a contactelor persoanelor infectate cu noul coronavirus este gata sa fie lansata, transmite Reuters.Dupa amanari pentru a se asigura ca tehnologia bluetooth va functiona la distanta…

- Majoritatea granitelor din Europa au fost inchise de la sfarsitul lunii martie, in urma masurilor de izolare adoptate in scopul incetinirii raspandirii virusului, insa 30.000 de lucratori romani se afla printre putinii care au continuat sa se deplaseze, sa zboare in Germania cu ajutorul curselor charter…

- "Ne confruntam cu provocari majore, atat din punct de vedere economic cat si din punct de vedere politic", a declarat Peter Altmaier, ministrul german al Economiei, care a prezentat noile prognoze revizuite privind evolutia Germania, cea mai mare economie a Europei. PIB-ul Germaniei va inregistra…

- Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, a declarat miercuri ca este deschis ideii reluarii meciurilor de fotbal din Bundesliga cu portile inchise, inainte ca autoritatile sa ia joi o decizie dificila, in contextul pandemiei de coronavirus, scrie Reuters potrivit Agerpres. Recunoscand ca aceste…

- Epidemia de coronavirus este de acum ”sub control si gestionabila” in Germania, a anuntat vineri ministrul Sanatatii, Jens Spahn. ”Putem spune acum ca am reusit. Am trecut de la o crestere dinamica la o crestere liniara, iar rata de infectare s-au redus semnificativ”, a spus ministrul, care a precizat…

- Germania a inregistrat o usoara crestere a numarului de noi contaminari cu noul coronavirus in 24 de ore - dupa o scadere timp de patru zile -, a anuntat marti Institutul de boli infectioase Robert Koch, insarcinat cu lupta impotriva covid-19, relateaza Reuters, potrivit news.ro.In total,…