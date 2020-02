Stiri pe aceeasi tema

- Annegret Kramp-Karrenbauer, lidera Partidului Creștin-Democrat german (CDU), considerata succesoarea lui Angela Merkel, a decis luni ca nu va candida pentru postul de cancelar și va parasi și șefia partidului, anunța Deutsche Welle.O sursa din partidul Angelei Merkel a precizat ca Annegret Kramp-Karrenbauer…

- Lidera Uniunii Crestin-Democrate germane (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer, protejata cancelarului Angela Merkel, nu va candida pentru functia de sef al guvernului la viitoarele alegeri federale din 2021, transmit luni agentiile internationale de presa, citand surse din cadrul formatiunii. Annegret…

- Conservatorii germani din statul estic Turingia și-au atras critici usturatoare pentru ca s-au bazat pe extrema dreapta pentru a obține alegerea unui candidat. Într-un editorial Der Speigel, citat de Rador, autorul Dirk Kurbjuweit argumenteaza ca orice altceva în afara de respingerea fara…

- ​Un politician german al Partidului Liber-Democrat (FDP) care a demisionat la o zi dupa ce a fost ales premier al landului Turingia ar urma sa primeasca 93.000 de euro, scrie BBC. El a demisionat pe fondul criticilor ca a fost ales cu sustinerea formatiunii de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania…

- Germania a inceput, marti, retragerea efectivelor militare din Irak, in contextul crizei dintre Statele Unite si Iran, informeaza publicatia Suddeutsche Zeitung, anunța MEDIAFAX.Prezenta militara germana in bazele din orasele Bagdad si Taji va fi "redusa temporar", se arata intr-o scrisoare…

- Sefa crestin-democratilor (CDU) din Germania, Annegret Kramp-Karrenbauer, i-a criticat dur duminica pe social-democrati (SPD) pentru ca incearca sa impinga spre stanga coalitia de guvernare condusa de cancelarul Angela Merkel, acuzandu-i ca se gandesc mai mult la ei decat la tara, relateaza Reuters.…

- Guvernul de la Berlin condus de cancelarul Angela Merkel și format de cele doua mari partide germane, CSU (creștin-democrați) și SPD (social-democrați), este in pericol sa cada. Motivul: conducerea SPD a fost preluata in mod neașteptat, duminica, de doi lideri care vor sa mute partidul de la centru…

- Detinatoarea portofoliului apararii a promis duminica sa ia "masuri severe" pentru combaterea extremismului in cadrul fortelor armate, in contextul in care Bundeswehr-ul (armata germana) urmeaza sa suspende un membru al unei unitati de elita suspectat de simpatii pentru extrema dreapta, transmite AFP.…