Germania, în luptă cu epidemia Covid-19: cadrele medicale cer obligativitatea măștilor în interior Avand in vedere incidența ridicata a coronavirusului din Germania, cadrele medicale au cerut revenirea la maștile obligatorii in interior. Inițial, de exemplu, in magazine și cladiri publice – dar și in baruri și restaurante, pe masura ce numarul acestora continua sa creasca, informeaza Die Welt.

Ministrul Sanatatii din Germania, Karl Lauterbach, a cerut celor 16 landuri germane sa reintroduca obligativitatea privind purtarea mastii sanitare in spatiile publice inchise pentru a combate valul in crestere de noi infectari provocate de coronavirusul SARS-CoV-2, informeaza DPA, potrivit Agerpres.

